Белый: Какой смысл тратить драгоценное время, когда ты осознаешь, что твои лучшие матчи уже позади?

Уже экс-защитник "Руха" Максим Белый, завершивший карьеру в возрасте 33 года, поделился планами на будущее.

– У тебя действующий контракт с "Рухом" до конца сезона, однако ты решил сосредоточиться на тренерской работе.

- Какой смысл тратить драгоценное время, когда ты прекрасно осознаешь, что твои лучшие матчи уже позади?

А в Академии "Руха" созданы прекрасные условия для работы. Помогаю известному в прошлом футболисту Богдану Есыпу тренировать 16-летних игроков. Получаю от каждого занятия настоящее наслаждение. Хочу передать подопечным все, что умею и знаю.

– Ты уже определился со своей стратегией в тренерской деятельности?

- Я как будто снова тот 16-летний юноша, который только начинает свой путь в футболе, только теперь уже в тренерской карьере. Однозначно, что ставка будет сделана на атакующий футбол с использованием различных тактических схем. Нельзя, чтобы к тебе привыкали, тогда у соперника появится дополнительный шанс. Я буду счастлив, когда подготовлю подопечных, которые пойдут дальше меня, - сказал Белый.

В активе 33-летнего Белого, кроме "Руха", есть выступления за донецкий "Шахтер-3", алчевскую "Сталь", луганскую "Зарю", "Мариуполь",

одесский "Черноморец" и хорватский "Хайдук".