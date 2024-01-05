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Белый: Какой смысл тратить драгоценное время, когда ты осознаешь, что твои лучшие матчи уже позади?
Экс-футболист сосредоточится на тренерской работе
Фото: ФК Рух
Уже экс-защитник "Руха" Максим Белый, завершивший карьеру в возрасте 33 года, поделился планами на будущее.
– У тебя действующий контракт с "Рухом" до конца сезона, однако ты решил сосредоточиться на тренерской работе.
- Какой смысл тратить драгоценное время, когда ты прекрасно осознаешь, что твои лучшие матчи уже позади?
А в Академии "Руха" созданы прекрасные условия для работы. Помогаю известному в прошлом футболисту Богдану Есыпу тренировать 16-летних игроков. Получаю от каждого занятия настоящее наслаждение. Хочу передать подопечным все, что умею и знаю.
– Ты уже определился со своей стратегией в тренерской деятельности?
- Я как будто снова тот 16-летний юноша, который только начинает свой путь в футболе, только теперь уже в тренерской карьере. Однозначно, что ставка будет сделана на атакующий футбол с использованием различных тактических схем. Нельзя, чтобы к тебе привыкали, тогда у соперника появится дополнительный шанс. Я буду счастлив, когда подготовлю подопечных, которые пойдут дальше меня, - сказал Белый.
В активе 33-летнего Белого, кроме "Руха", есть выступления за донецкий "Шахтер-3", алчевскую "Сталь", луганскую "Зарю", "Мариуполь",
одесский "Черноморец" и хорватский "Хайдук".
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