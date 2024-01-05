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У Полесья появился новый спортдиректор - он является основателем международной лиги ММА

Премьер-лига

Неожиданный выбор

У Полесья появился новый спортдиректор - он является основателем международной лиги ММА

Фото: politeka.net

Новина українською

Новым спортивным директором "Полесья" стал Владимир Тесля, сообщает ТаТоТаке.

45-летний функционер известен в украинском спорте как главный популяризатор смешанных единоборств формата ММА. Тесля является президентом и основателем международной лиги World Warriors Fighting Championship.

Отмечается, что у Тесли - круг обязанностей классического спортивного директора. Впрочем, в его работе будет определенный акцент на молодежном секторе житомирцев.

Напомним, на зимний перерыв житомирская команда ушла третьей в турнирной таблице.

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Полесье (Житомир)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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