У Полесья появился новый спортдиректор - он является основателем международной лиги ММА

Новым спортивным директором "Полесья" стал Владимир Тесля, сообщает ТаТоТаке.

45-летний функционер известен в украинском спорте как главный популяризатор смешанных единоборств формата ММА. Тесля является президентом и основателем международной лиги World Warriors Fighting Championship.

Отмечается, что у Тесли - круг обязанностей классического спортивного директора. Впрочем, в его работе будет определенный акцент на молодежном секторе житомирцев.

Напомним, на зимний перерыв житомирская команда ушла третьей в турнирной таблице.