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У Полесья появился новый спортдиректор - он является основателем международной лиги ММА
Неожиданный выбор
Фото: politeka.net
Новым спортивным директором "Полесья" стал Владимир Тесля, сообщает ТаТоТаке.
45-летний функционер известен в украинском спорте как главный популяризатор смешанных единоборств формата ММА. Тесля является президентом и основателем международной лиги World Warriors Fighting Championship.
Отмечается, что у Тесли - круг обязанностей классического спортивного директора. Впрочем, в его работе будет определенный акцент на молодежном секторе житомирцев.
Напомним, на зимний перерыв житомирская команда ушла третьей в турнирной таблице.
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