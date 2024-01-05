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В Минай могут вернуться двое опытных игроков, которые ушли зимой

Премьер-лига

Дмитрий Немчанинов и Александр Бандура

В Минай могут вернуться двое опытных игроков, которые ушли зимой

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Дмитрий Немчанинов и Александр Бандура могут вернуться в "Минай". Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников. Оба футболиста зимой покинули закарпатский клуб, не согласившись на предложение уменьшения зарплаты.

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Как ранее говорил Дмитрий Немчанинов в интервью, в "Минае" ему предложили уменьшить зарплату на 45 процентов. Он отказался и предпочел поиски нового варианта продолжения карьеры. Однако пока вариантов, которые бы удовлетворили игрока, нет.

Что касается Бандуры, то в интервью UA-Футболу о заинтересованности в его персоне говорил главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук. Однако никаких предложений Бандура пока не получал. Для него тоже существует вероятность возвращения в "Минай" на обновленных условиях.

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UA-Футбол обратился за комментарием по поводу этой ситуации к главному тренеру "Миная".

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Александр Бандура Дмитрий Немчанинов ФК Минай
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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