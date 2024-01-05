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ЛНЗ продлил контракт с одним из лидеров команды
Сергей Шестаков получил в Черкассах новый контракт
fc-lnz.com
Детали нового соглашения клуб не афиширует.
Напомним, что хавбек перешел в черкасскую команду в январе 2023 года из "Вереса" на правах свободного агента и за это время сыграл за ЛНЗ 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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Источник:Инстаграм ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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