ЛНЗ продлил контракт с одним из лидеров команды

ЛНЗ объявил о продлении контракта с 33-летним полузащитником команды Сергеем Шестаковым.

Детали нового соглашения клуб не афиширует.

Напомним, что хавбек перешел в черкасскую команду в январе 2023 года из "Вереса" на правах свободного агента и за это время сыграл за ЛНЗ 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.