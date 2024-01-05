Легенда Ингульца ведет переговоры с Оболонью

Полузащитник Евгений Запорожец, который недавно покинул "Ингулец", близок к подписанию контракта с " Оболонью ". Об это сообщил сам футболист.

"Вариант с "Оболонью" на сегодня основной. Общаемся, думаю, в течение ближайших дней все будет ясно", - сказал Запорожец.

Запорожец всю профессиональную карьеру провел в составе "Ингульца". Он присоединился к команде в 2014 году, когда клуб из Кировоградской области выступал еще под именем "Агрофирма Пятихатская" в чемпионате Украины среди аматоров.

Всего 29-летний футболист провел 230 матчей за "Ингулец". Вместе с командой он прошел путь от Второй лиги до УПЛ, а также был финалистом Кубка Украины-2018/19.