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Легенда Ингульца ведет переговоры с Оболонью
Евгений Запорожец ведет переговоры с киевлянами
inhulets.com
Полузащитник Евгений Запорожец, который недавно покинул "Ингулец", близок к подписанию контракта с "
"Вариант с "Оболонью" на сегодня основной. Общаемся, думаю, в течение ближайших дней все будет ясно", - сказал Запорожец.
Запорожец всю профессиональную карьеру провел в составе "Ингульца". Он присоединился к команде в 2014 году, когда клуб из Кировоградской области выступал еще под именем "Агрофирма Пятихатская" в чемпионате Украины среди аматоров.
Всего 29-летний футболист провел 230 матчей за "Ингулец". Вместе с командой он прошел путь от Второй лиги до УПЛ, а также был финалистом Кубка Украины-2018/19.
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