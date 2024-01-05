  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Легенда Ингульца ведет переговоры с Оболонью
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легенда Ингульца ведет переговоры с Оболонью

Премьер-лига

Евгений Запорожец ведет переговоры с киевлянами

Легенда Ингульца ведет переговоры с Оболонью

inhulets.com

Новина українською

Полузащитник Евгений Запорожец, который недавно покинул "Ингулец", близок к подписанию контракта с "Оболонью". Об это сообщил сам футболист.

"Вариант с "Оболонью" на сегодня основной. Общаемся, думаю, в течение ближайших дней все будет ясно", - сказал Запорожец.

Запорожец всю профессиональную карьеру провел в составе "Ингульца". Он присоединился к команде в 2014 году, когда клуб из Кировоградской области выступал еще под именем "Агрофирма Пятихатская" в чемпионате Украины среди аматоров.

Всего 29-летний футболист провел 230 матчей за "Ингулец". Вместе с командой он прошел путь от Второй лиги до УПЛ, а также был финалистом Кубка Украины-2018/19.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, сколько Шахтер готов заплатить за хавбека Палмейраса Кевина
yellow-arrow
Цитаишвили: Критика в интернете? Неважно, что они там пишут
yellow-arrow
Александрия отправила своего форварда в аренду в Буковину
Оболонь (Киев) Евгений Запорожец
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости