Юрий Коваль: Главная задача Зари это до последнего бороться за еврокубки

Исполняющий обязанности главного тренера луганской "Зари" Юрий Коваль подвел итоги первой части сезона УПЛ.

Почему команда из претендента на чемпионство превратилась в аутсайдера.

Здесь ситуация простая. Очень короткая пауза летом, уход ведущих футболистов и Патрика ван Леувена. Те футболисты, которые пришли в команду летом, согласовывались с ним. По его рекомендации приглашали новых футболистов. Когда начинается предсезонка, а тренера нет, конечно, эта неделя перед отъездом на сбор в Польшу спутала все карты. Затем приезд Лалатовича в тренировочный лагерь. На сборах работало очень мало игроков и здесь я соглашусь с Ненадом. Сыграли много контрольных матчей, которые согласовывал предыдущий тренерский штаб. Приходилось в ущерб подготовке к чемпионату играть эти матчи, вследствие чего пошли травмы.

Как "Заря" будет выходить из этого положения?

Это временное явление. То место, на котором сейчас находится Заря, не соответствует амбициям клуба. Весной мы не будем разрываться на два фронта, состав есть, сборы запланированы, селекция готовится.

Какая задача будет стоять во второй части сезона?

Главная задача "Зари" это до последнего бороться за еврокубки, как бы это смешно не звучало.

Какую бы вы дали оценку выступавшему "Заре" в еврокубках?

Условия подготовки менялись от игры к игре. У нас практически нет возможности организовать целенаправленный тренировочный процесс. Те матчи с "Брейдабликом", в которых мы одержали победу, не говорят о том, что исландцы слабый соперник. Первая игра с "Гентом" (1:1) вообще была великолепна. Когда я ее посмотрел, сделал анализ и пришел к выводу, что это была наша сильнейшая игра. Перенос игры с "Маккаби" в Сербию сыграл нам не на руку. Мы бы подошли к тому Не скажу, что соперники были нам не по зубам, но мы были далеки от своего оптимального уровня. Старались, ни в одном из матчей не ушли с поля без гола, но в таких играх все решает опыт. Сегодня это наш уровень, как бы ни звучало обидно, матча в более оптимальной форме. Очень сложной была логистика и подготовка. Игроки вернулись из сборной не в лучшей форме.

Напомним, "Заря" занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, набрав 12 очков.