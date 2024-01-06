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Бей-беги из Киева. Столичная команда выполнила больше длинных передач в этом сезоне УПЛ

Премьер-лига

С точностью меньше половины

Бей-беги из Киева. Столичная команда выполнила больше длинных передач в этом сезоне УПЛ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Телеграмм-канал УПЛ ТВ со ссылкой на статистическую платформу Wyscout продолжает подводить итоги осенней части сезона. В этот раз ресурс осветил топ-5 команд-лидеров по количеству длинных передач.

Лидером по этому показателю стала киевская “Оболонь”, игроки которой выполнили 809 таких пасов. Второе место занял "Днепр-1", а тройку замкнула "Ворскла".

В целом рейтинг первых пяти команд по длинным передачам в УПЛ выглядит следующим образом:

  • 1. "Оболонь" - 809 (точность 48,9%)
  • 2. "Днепр-1" - 797 (точность 56,2%)
  • 3. "Ворскла" - 775 (точность 55,4%)
  • 4. "Рух" - 771 (точность 49,3%)
  • 5. "Металлист 1925" - 751 (точность 53,4%)
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Ворскла (Полтава) Оболонь (Киев) Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
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