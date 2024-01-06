Бей-беги из Киева. Столичная команда выполнила больше длинных передач в этом сезоне УПЛ

Телеграмм-канал УПЛ ТВ со ссылкой на статистическую платформу Wyscout продолжает подводить итоги осенней части сезона. В этот раз ресурс осветил топ-5 команд-лидеров по количеству длинных передач.

Лидером по этому показателю стала киевская “Оболонь”, игроки которой выполнили 809 таких пасов. Второе место занял "Днепр-1", а тройку замкнула "Ворскла".

В целом рейтинг первых пяти команд по длинным передачам в УПЛ выглядит следующим образом: