Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бей-беги из Киева. Столичная команда выполнила больше длинных передач в этом сезоне УПЛ
С точностью меньше половины
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Телеграмм-канал УПЛ ТВ со ссылкой на статистическую платформу Wyscout продолжает подводить итоги осенней части сезона. В этот раз ресурс осветил топ-5 команд-лидеров по количеству длинных передач.
Лидером по этому показателю стала киевская “Оболонь”, игроки которой выполнили 809 таких пасов. Второе место занял "Днепр-1", а тройку замкнула "Ворскла".
В целом рейтинг первых пяти команд по длинным передачам в УПЛ выглядит следующим образом:
- 1. "Оболонь" - 809 (точность 48,9%)
- 2. "Днепр-1" - 797 (точность 56,2%)
- 3. "Ворскла" - 775 (точность 55,4%)
- 4. "Рух" - 771 (точность 49,3%)
- 5. "Металлист 1925" - 751 (точность 53,4%)
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Силы обороны ликвидировали за сутки 800 россиян. Генштаб обновил данные о потерях оккупантов
- Арандина - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
- Эльче - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
- Алиев и Ракицкий посетили Донецкую область. ФОТО
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн