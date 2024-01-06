Полузащитник Кривбасса: Нас ждет очень тяжелая вторая часть чемпионата

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Андрей Понедельник подвел итоги первого полугодия УПЛ.

Андрей, "Кривбасс" стал "зимним" чемпионом УПЛ. У многих это вызвало удивление. В чем, на ваш взгляд, феномен "Кривбасса"?

Это может удивить только тех, кто не следит за командой, не видит ежедневных тренировок и плодотворной работы каждого работника клуба. Феноменом считаю правильный подход к своему делу со стороны каждого представителя ФК "Кривбасс". У нас своя задача: футболисты должны показывать ту игру, которую предлагает тренер. Тренерский штаб находит проблемы у соперников и одновременно сильные качества нашей команды по отношению к другой. Потому что "Кривбасс" - это не только футболисты. Это также тренеры, болельщики, руководство и персонал. Все делают многое для такого положительного результата.

Как на вас и ребят повлияло звание "зимних чемпионов": еще больше мотивации работать или наоборот, теперь чувствуете большое давление и ответственность?

Мы однозначно вписали свои фамилии в историю "Кривбасса". На этом никто из нас не собирается останавливаться. УПЛ состоит не из 17-ти туров, а из 30-ти. Поэтому нас ждет очень тяжелая вторая часть чемпионата в 2024 году. Уверен, что мы не будем ни на шаг отступать. Наоборот, будем делать все возможное, чтобы победить каждого следующего соперника Мотивация же у нас всегда есть, потому что мы не та команда, которая пришла в УПЛ, чтобы просто существовать здесь. У нас высокие цели.

Вторая часть сезона будет более сложной для "Кривбасса"?

Думаю, да. Когда мы бежим кросс 10 км, то первые 5 км мы пробегаем намного проще, чем следующие 5 км. Все зависит от каждого конкретного соперника. Как сможет подготовиться клуб ко второй части, так команда эту часть и проведет.

Напомним, первая игра "Кривбасса" в УПЛ 2024 году состоится 24 февраля против "ЛНЗ".