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Хрвое Илич: Никто не ожидал такого сильного выступления от Кривбасса

Премьер-лига
Обновлено

Хорватский полузащитник о своем первом полугодии в украинской команде

Хрвое Илич: Никто не ожидал такого сильного выступления от Кривбасса

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Хорватский полузащитник Хрвое Илич рассказал о первом полугодии в "Кривбассе" пресс-службы криворожского клуба.

Хрвое, как бы ты оценил первое полугодие для "Кривбасса" в УПЛ?

Я могу сказать только самое лучшее о нашей команде. Не думаю, что кто-то реально ожидал такого сильного выступления от "Кривбасса". Но мы продемонстрировали, что у нас хорошая команда и мы можем справиться с любым в УПЛ. Мы проделали отличную работу в первом полугодии.

Ты отметился двумя голами за "Кривбасс". Доволен таким показателем?

Да, но, надеюсь, смогу помочь красно-белым еще больше во второй половине сезона.

Ты уже максимально адаптировался к украинскому футболу? Кого из наших соперников прошлого года выделил бы?

Думаю, я уже адаптировался достаточно неплохо и достаточно быстро привык к УПЛ. Что касается оппонентов, то, вероятно, это "Рух". Тогда они показали хороший футбол, и сумели отобрать у нас три очка.

Ранее в интервью ты говорил, что мечтаешь попасть с "Кривбассом" в Лигу Чемпионов. Стала ли эта мечта ближе после 17 туров?

Я бы сказал так: все возможно, нужно продолжать много работать и идти к нашей цели. Больше ничего не скажу. Время покажет.

Напомним, за это полугодие Хрвое Илич отметился двумя голами в 15 играх за "Кривбасс".

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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