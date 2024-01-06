"Кривбасс" согласовал условия личного контракта с Твердохлебом. Об этом стало известно UA-Футбол из собственных источников.

Твердохлеб уже покинул "Минай" и находится в шаге от подписания контракта с "Кривбассом". Футболист и криворожский клуб уже уладили условия личного сотрудничества. Официально о переходе будет сообщено в ближайшее время.

Как ранее отмечали СМИ, "Минай" выставил ценник на Твердохлеба в размере 400 тысяч долларов. "Кривбассу" удалось немного сбить эту цену за счет прописанных в соглашении бонусов. Но официальная сумма сделки пока не называется.

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Отметим, что контракт Егора Твердохлеба с "Минаем" действует до июля 2025-го года. Стоимость футболиста по оценкам Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.