Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс согласовал условия личного контракта с Твердохлебом
Соглашение будет подписано в ближайшее время
Фото: ФК Минай
"Кривбасс" согласовал условия личного контракта с Твердохлебом. Об этом стало известно UA-Футбол из собственных источников.
Твердохлеб уже покинул "Минай" и находится в шаге от подписания контракта с "Кривбассом". Футболист и криворожский клуб уже уладили условия личного сотрудничества. Официально о переходе будет сообщено в ближайшее время.
Как ранее отмечали СМИ, "Минай" выставил ценник на Твердохлеба в размере 400 тысяч долларов. "Кривбассу" удалось немного сбить эту цену за счет прописанных в соглашении бонусов. Но официальная сумма сделки пока не называется.
Отметим, что контракт Егора Твердохлеба с "Минаем" действует до июля 2025-го года. Стоимость футболиста по оценкам Transfermarkt составляет 500 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Слухи не подтвердились. Легионер Динамо все-таки отправился с Андерлехтом на сбор
- Свитолина на морально-волевых вышла в финал турнира в Окленде
- Награда Довбику от Ла Лиги, восстановление Зинченко и Цыганкова. Главные новости за 5 января
- Ворскла определилась с новым главным тренером - СМИ
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Комментарии 1