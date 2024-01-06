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Даниил Голуб и Минай прекратили сотрудничество по соглашению сторон

Премьер-лига
Обновлено

20-летний футболист покидает закарпатский клуб

Даниил Голуб и Минай прекратили сотрудничество по соглашению сторон

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" объявил о прекращении сотрудничества по соглашению сторон с 20-летним футболистом Даниилом Голубом, об этом доложил клуб в своих соц. сетях.

Футболист присоединился к основному составу закарпатского клуба летом 2022 года, предварительно выступая за молодежную команду U19. В течение этого периода он провел 12 матчей, 11 из которых в УПЛ. Дебют в высшем дивизионе состоялся именно в составе закарпатской команды.

29 августа 2022 года Даниил вышел на замену в матче против Александрии, и через 23 минуты отметился забитым голом.

Руководство и болельщики ФК "Минай" выразили благодарность Даниилу за его выступления в составе команды и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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