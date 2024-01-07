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Этим зимним трансферным окном Оболонь собирается подписать двух полузащитников - СМИ
Евгений Запорожец и Максим Грисьо
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Запорожец и Грисьо близки к переходу в "Оболонь". Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, полузащитники Евгений Запорожец и Максим Грисьо могут продолжить карьеру в "Оболони", сейчас они находятся в статусе свободных агентов. Отмечается, что Евгений Запорожец подтвердил переговоры с представителями "Оболони".
Напомним, 29-летний Запорожец выступал только за "Ингулец" (с 2015 до 2023 год), в ноябре после завершения контракта полузащитник попрощался с клубом. А последним клубом 27-летнего Грисьо был "Черноморец", который он покинул в августе 2023 года.
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