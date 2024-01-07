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Источник: Динамо Батуми заинтересовано в полузащитнике Черноморца

Премьер-лига
Обновлено

Артур Авагимян

Источник: Динамо Батуми заинтересовано в полузащитнике Черноморца

chornomorets.football

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян попал в сферу интересов "Динамо Батуми". Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, руководители "Динамо Батуми" считают, что 26-летний украинец может заменить лидера "Динамо Батуми" - Гиорги Зариа.

Напомним, Артур Авагимян на правах аренды выступает за "Черноморец", в текущем сезоне полузащитник сумел забить два гола в 11 матчах.

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Артур Авагимян
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.01.2024 в 14:18
он нам самим нужен --даже не думайте о переходе --он любит Одессу а мы его
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
07.01.2024 в 14:18
он нам самим нужен --даже не думайте о переходе --он любит Одессу а мы его
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terber (ternopil)
07.01.2024 в 15:55
якраз він на тебе буде звиртати увагу,бачиш вони всі при малі можливості зйо..ють з країни, тим більше з грузинською фамілею там і паспорт можна зробити
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