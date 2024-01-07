Источник: Динамо Батуми заинтересовано в полузащитнике Черноморца

Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян попал в сферу интересов "Динамо Батуми". Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, руководители "Динамо Батуми" считают, что 26-летний украинец может заменить лидера "Динамо Батуми" - Гиорги Зариа.

Напомним, Артур Авагимян на правах аренды выступает за "Черноморец", в текущем сезоне полузащитник сумел забить два гола в 11 матчах.