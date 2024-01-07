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Источник: Динамо Батуми заинтересовано в полузащитнике Черноморца
Артур Авагимян
chornomorets.football
Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян попал в сферу интересов "Динамо Батуми". Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, руководители "Динамо Батуми" считают, что 26-летний украинец может заменить лидера "Динамо Батуми" - Гиорги Зариа.
Напомним, Артур Авагимян на правах аренды выступает за "Черноморец", в текущем сезоне полузащитник сумел забить два гола в 11 матчах.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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alex.belogubko (одесса)
07.01.2024 в 14:18
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