Кривбасс возвращается к тренировкам

Криворожский "Кривбасс" завтра возвращается к тренировкам.

Как сообщается в источнике, завтра в обеденное время после традиционных командных сборов, игроки "Кривбасса" проведут первую тренировку в новом году. Первые дни зимнего сбора "Кривбасс" будет заниматься в одноразовом режиме. А 13 января "красно-белые" отправляются в Испанию, где пройдут два учебно-тренировочных сбора в рамках подготовки ко второй части сезона УПЛ.

Напомним, с 15 января по 15 февраля, "Кривбасс" проведет матчи с такими командами как: "Пяст" Польша (28.01), "Виборг" Дания (10.02) и с "Реал Мурсия" Испания (13.02).