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Кривбасс возвращается к тренировкам

Премьер-лига
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С завтрашнего дня

Кривбасс возвращается к тренировкам

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" завтра возвращается к тренировкам.

Как сообщается в источнике, завтра в обеденное время после традиционных командных сборов, игроки "Кривбасса" проведут первую тренировку в новом году. Первые дни зимнего сбора "Кривбасс" будет заниматься в одноразовом режиме. А 13 января "красно-белые" отправляются в Испанию, где пройдут два учебно-тренировочных сбора в рамках подготовки ко второй части сезона УПЛ.

Напомним, с 15 января по 15 февраля, "Кривбасс" проведет матчи с такими командами как: "Пяст" Польша (28.01), "Виборг" Дания (10.02) и с "Реал Мурсия" Испания (13.02).

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Кривбасс (Кривой Рог) Украинская Премьер-лига
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
07.01.2024 в 14:08
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
07.01.2024 в 14:08
Чемпионы Украины!
Ответить
2
1

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