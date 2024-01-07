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Кривбасс возвращается к тренировкам
С завтрашнего дня
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Криворожский "Кривбасс" завтра возвращается к тренировкам.
Как сообщается в источнике, завтра в обеденное время после традиционных командных сборов, игроки "Кривбасса" проведут первую тренировку в новом году. Первые дни зимнего сбора "Кривбасс" будет заниматься в одноразовом режиме. А 13 января "красно-белые" отправляются в Испанию, где пройдут два учебно-тренировочных сбора в рамках подготовки ко второй части сезона УПЛ.
Напомним, с 15 января по 15 февраля, "Кривбасс" проведет матчи с такими командами как: "Пяст" Польша (28.01), "Виборг" Дания (10.02) и с "Реал Мурсия" Испания (13.02).
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