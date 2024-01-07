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Иващенко рассказал о том, кто присоединится, а кто уйдет из Оболони в зимнее трансферное окно

Премьер-лига
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Главный тренер Оболони об усилении команды

Иващенко рассказал о том, кто присоединится, а кто уйдет из Оболони в зимнее трансферное окно

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

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Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко рассказал о работе на трансферном рынке этой зимой:

"Рассчитываем на усиление 3-4 новобранцами. С двумя - Евгением Запорожцем и Максимом Грисьо - уже провели переговоры, игроки взяли время на размышление и мы ждем ответа от них до 10 января, когда после медосмотра "пивовары" начнут подготовку к весенней части сезона. Решили распрощаться со Станиславом Василенко, который проигрывал в конкуренции другим нашим нападающим Игорю Краснопиру и Ростиславу Таранусе", — приводит слова Иващенко Sport.ua.

Напомним, первая игра "Оболони" в новом году состоится 24 февраля против "Черноморца".

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Валерий Иващенко Оболонь (Киев)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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