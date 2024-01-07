Иващенко рассказал о том, кто присоединится, а кто уйдет из Оболони в зимнее трансферное окно

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко рассказал о работе на трансферном рынке этой зимой:

"Рассчитываем на усиление 3-4 новобранцами. С двумя - Евгением Запорожцем и Максимом Грисьо - уже провели переговоры, игроки взяли время на размышление и мы ждем ответа от них до 10 января, когда после медосмотра "пивовары" начнут подготовку к весенней части сезона. Решили распрощаться со Станиславом Василенко, который проигрывал в конкуренции другим нашим нападающим Игорю Краснопиру и Ростиславу Таранусе", — приводит слова Иващенко Sport.ua.