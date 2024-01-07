Черноморец объявил против каких соперников сыграет на тренировочном сборе в Турции

Одесский "Черноморец" объявил список клубов с которыми проведет спарринги во время тренировочного сбора в Турции:

12 января. "Черноморец" - "Перлолул" (Румыния)

16 января. "Черноморец" - "Уйпешт" (Венгрия)

20 января. "Черноморец" - "Дрита" (Косово)

21 января. "Черноморец" - "Гэлакси" (ЮАР)

25 января. "Черноморец" - "Альтах" (Австрия)

28 января. "Черноморец" - "Брера Струмица" (Северная Македония)

29 января. "Черноморец" - "Струга" (Северная Македония)

1 февраля. "Черноморец" - "Алашкерт" (Армения)

4 февраля. "Черноморец" - "Андижан" (Узбекистан)

Одесситы уже прибыли в тренировочный лагерь и сегодня провели первые сборы, несмотря на плохую погоду.