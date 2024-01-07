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Черноморец объявил против каких соперников сыграет на тренировочном сборе в Турции

Премьер-лига
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В списке девять коллективов

Черноморец объявил против каких соперников сыграет на тренировочном сборе в Турции

Фото: пресслужби ФК "Чорноморець""

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Одесский "Черноморец" объявил список клубов с которыми проведет спарринги во время тренировочного сбора в Турции:

12 января. "Черноморец" - "Перлолул" (Румыния)
16 января. "Черноморец" - "Уйпешт" (Венгрия)
20 января. "Черноморец" - "Дрита" (Косово)
21 января. "Черноморец" - "Гэлакси" (ЮАР)
25 января. "Черноморец" - "Альтах" (Австрия)
28 января. "Черноморец" - "Брера Струмица" (Северная Македония)
29 января. "Черноморец" - "Струга" (Северная Македония)
1 февраля. "Черноморец" - "Алашкерт" (Армения)
4 февраля. "Черноморец" - "Андижан" (Узбекистан)

Одесситы уже прибыли в тренировочный лагерь и сегодня провели первые сборы, несмотря на плохую погоду.

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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