Полесье близко к оформлению первого зимнего трансфера

Полузащитник "Звягеля" Денис Ндукве пойдет на повышение. 23-летний хавбек станет игроком "Полесья", сообщает Sport Arena.

Ранее президент "Звягеля" Дмитрий Костюк заявлял, что Ндукве интересуются клубы УПЛ. Также была информация об интересе со стороны "Днепра-1", "Металлиста 1925" и "Металлиста".

Ндукве выступает за "Звягель" с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Второй лиги Денис провел 19 матчей за клуб во всех турнирах. На счету хавбека 16 голов и 2 результативные передачи.