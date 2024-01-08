Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье близко к оформлению первого зимнего трансфера
Первую часть сезона игрок провел в "Звягеле"
facebook.com/pfczvyagel
Полузащитник "Звягеля" Денис Ндукве пойдет на повышение. 23-летний хавбек станет игроком "Полесья", сообщает Sport Arena.
Ранее президент "Звягеля" Дмитрий Костюк заявлял, что Ндукве интересуются клубы УПЛ. Также была информация об интересе со стороны "Днепра-1", "Металлиста 1925" и "Металлиста".
Ндукве выступает за "Звягель" с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Второй лиги Денис провел 19 матчей за клуб во всех турнирах. На счету хавбека 16 голов и 2 результативные передачи.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Трубин или Лунин? Ребров дал свою оценку вратарям сборной Украины
- Элина Свитолина поднялась на две строчки в обновленном рейтинге WTA
- Хавбек Динамо может продолжить карьеру в Турции
- Береза: Отлично отношусь к Шевченко как к футболисту, но есть вопросы к его украинской ментальности
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн