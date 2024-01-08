  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье близко к оформлению первого зимнего трансфера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье близко к оформлению первого зимнего трансфера

Премьер-лига

Первую часть сезона игрок провел в "Звягеле"

Полесье близко к оформлению первого зимнего трансфера

facebook.com/pfczvyagel

Новина українською

Полузащитник "Звягеля" Денис Ндукве пойдет на повышение. 23-летний хавбек станет игроком "Полесья", сообщает Sport Arena.

Ранее президент "Звягеля" Дмитрий Костюк заявлял, что Ндукве интересуются клубы УПЛ. Также была информация об интересе со стороны "Днепра-1", "Металлиста 1925" и "Металлиста".

Ндукве выступает за "Звягель" с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Второй лиги Денис провел 19 матчей за клуб во всех турнирах. На счету хавбека 16 голов и 2 результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
"Много сюрпризов". Ребров назвал команды УПЛ, которые удивили его в первом круге
yellow-arrow
Вратарь Динамо сделал предложение своей возлюбленной
yellow-arrow
Чоботенко: Ярмоленко любого мог обыграть один в один, а Велозу круглосуточно занимался в тренажерке
Полесье (Житомир) Денис Ндукве ФК Звягель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости