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Егор Твердохлеб присоединился к Кривбассу. О трансфере будет объявлено на днях
Вскоре – официальная информация
Фото: Минай
Сегодня, восьмого января, криворожский "Кривбасс" вышел из отпуска. Как стало известно журналистам UA-Футбол из собственных источников, к клубу присоединился новичок – Егор Твердохлеб.
Со дня на день "Кривбасс" и "Минай" официально объявят о трансфере.
Тринадцатого января "Кривбасс" отправляется на зарубежный сбор и Егор Твердохлеб будет в делегации криворожского клуба.
Сумма трансфера клубами не разглашается. По данным Transfermarkt, цена Твердохлеба – 500 тысяч евро. Его контракт с "Минаем" действовал до июля 2025-го года.
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