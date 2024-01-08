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Егор Твердохлеб присоединился к Кривбассу. О трансфере будет объявлено на днях

Премьер-лига

Вскоре – официальная информация

Егор Твердохлеб присоединился к Кривбассу. О трансфере будет объявлено на днях

Фото: Минай

Новина українською

Сегодня, восьмого января, криворожский "Кривбасс" вышел из отпуска. Как стало известно журналистам UA-Футбол из собственных источников, к клубу присоединился новичок – Егор Твердохлеб.

Со дня на день "Кривбасс" и "Минай" официально объявят о трансфере.

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Тринадцатого января "Кривбасс" отправляется на зарубежный сбор и Егор Твердохлеб будет в делегации криворожского клуба.

Сумма трансфера клубами не разглашается. По данным Transfermarkt, цена Твердохлеба – 500 тысяч евро. Его контракт с "Минаем" действовал до июля 2025-го года.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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PR_333
08.01.2024 в 16:36
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Комментарии 1
PR_333
08.01.2024 в 16:36
просто ТОП
Ответить
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