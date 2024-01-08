  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо объявило календарь спаррингов на зимних сборах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо объявило календарь спаррингов на зимних сборах

Премьер-лига

Киевляне проведут в Турции как минимум 8 матчей

Динамо объявило календарь спаррингов на зимних сборах

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Киевское "Динамо" объявило календарь спаррингов на зимних сборах 2024 года в Турции.

Киевляне проведут ряд контрольных матчей, многие из которых уже согласованы. Первый матч запланирован уже на 26 января.

Расписание контрольных матчей команды Александра Шовковского на турецком сборе выглядит так:

  • 26.01 – "Балкани" (Косово)
  • 29.01 – "Легия" (Польша)
  • 30.01 – "Пахтакор" (Узбекистан)
  • 02.02 – "Левски" (Болгария)
  • 08.02 – "Лиепая" (Латвия)
  • 09.02 – "Шкендия" (Северная Македония)
  • 12.02 – "РФШ" (Латвия)
  • 17.02 – "Шериф" (Молдова)

Список спаррингов может изменяться и дополняться. Клуб планирует проведение еще нескольких спаррингов, в данный момент ведутся переговоры по их проведению, о чем будет сообщено дополнительно.

По теме
yellow-arrow
Чоботенко: Зарплаты в Полесье по 50 тысяч долларов? У меня такой зарплаты нет
yellow-arrow
Шахтер сегодня проведет финальный раунд переговоров по вингеру Палмейраса Кевину
yellow-arrow
Долганский определился со своим тренерским штабом в Ворскле
Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости