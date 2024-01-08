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Динамо объявило календарь спаррингов на зимних сборах
Киевляне проведут в Турции как минимум 8 матчей
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Киевское "
Киевляне проведут ряд контрольных матчей, многие из которых уже согласованы. Первый матч запланирован уже на 26 января.
Расписание контрольных матчей команды Александра Шовковского на турецком сборе выглядит так:
- 26.01 – "Балкани" (Косово)
- 29.01 – "Легия" (Польша)
- 30.01 – "Пахтакор" (Узбекистан)
- 02.02 – "Левски" (Болгария)
- 08.02 – "Лиепая" (Латвия)
- 09.02 – "Шкендия" (Северная Македония)
- 12.02 – "РФШ" (Латвия)
- 17.02 – "Шериф" (Молдова)
Список спаррингов может изменяться и дополняться. Клуб планирует проведение еще нескольких спаррингов, в данный момент ведутся переговоры по их проведению, о чем будет сообщено дополнительно.
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