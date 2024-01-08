Киевское " Динамо " объявило календарь спаррингов на зимних сборах 2024 года в Турции.

Киевляне проведут ряд контрольных матчей, многие из которых уже согласованы. Первый матч запланирован уже на 26 января.

Расписание контрольных матчей команды Александра Шовковского на турецком сборе выглядит так:

26.01 – "Балкани" (Косово)

29.01 – "Легия" (Польша)

30.01 – "Пахтакор" (Узбекистан)

02.02 – "Левски" (Болгария)

08.02 – "Лиепая" (Латвия)

09.02 – "Шкендия" (Северная Македония)

12.02 – "РФШ" (Латвия)

17.02 – "Шериф" (Молдова)

Список спаррингов может изменяться и дополняться. Клуб планирует проведение еще нескольких спаррингов, в данный момент ведутся переговоры по их проведению, о чем будет сообщено дополнительно.