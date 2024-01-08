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Верес вышел из отпуска. В клубе огласили планы на межсезонье
Подготовка к весенней части сезона будет состоять из двух этапов
nkveres.com
Игроки ровенского "
Сегодня "красно-черные" впервые в новом году снова собрались вместе в Киеве на стадионе "Авангард". За исключением бразильцев Жулио Сезара и Яго Сиккейры. Они вернутся в расположение команды в начале следующей недели.
В течение двух дней команда пройдет необходимое медицинское обследование и начнет тренировочный процесс.
Первый этап подготовки пройдет в Киеве, а 20 января "Верес" отправится на сборы в Турцию.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" находится на предпоследней позиции в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.
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