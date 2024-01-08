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Верес вышел из отпуска. В клубе огласили планы на межсезонье

Премьер-лига
Обновлено

Подготовка к весенней части сезона будет состоять из двух этапов

Верес вышел из отпуска. В клубе огласили планы на межсезонье

nkveres.com

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Игроки ровенского "Вереса" вышли из отпуска и возвращаются к тренировкам.

Сегодня "красно-черные" впервые в новом году снова собрались вместе в Киеве на стадионе "Авангард". За исключением бразильцев Жулио Сезара и Яго Сиккейры. Они вернутся в расположение команды в начале следующей недели.

В течение двух дней команда пройдет необходимое медицинское обследование и начнет тренировочный процесс.

Первый этап подготовки пройдет в Киеве, а 20 января "Верес" отправится на сборы в Турцию.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Верес" находится на предпоследней позиции в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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