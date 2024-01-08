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Оболонь прекратила сотрудничество с защитником

Премьер-лига
Обновлено

Дмитрий Фатеев покинул киевскую команду

Оболонь прекратила сотрудничество с защитником

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

29-летний защитник"Оболони" Дмитрий Фатеев покинул киевскую команду.

Стороны досрочно прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что Фатеев присоединился к"пивоварам" летом 2022 года. В футболке "бело-зеленых" защитник провел 29 матчей (7 – в чемпионате УПЛ, 2 – в Кубке Украины, 20 – в Первой лиге), отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

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Оболонь (Киев) Дмитрий Фатеев
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Источник:
ТГ-канал Оболоні
Опубликовал: Михаил Черныш
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