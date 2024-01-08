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Оболонь прекратила сотрудничество с защитником
Дмитрий Фатеев покинул киевскую команду
Фото: ФК Оболонь
29-летний защитник"
Стороны досрочно прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что Фатеев присоединился к"пивоварам" летом 2022 года. В футболке "бело-зеленых" защитник провел 29 матчей (7 – в чемпионате УПЛ, 2 – в Кубке Украины, 20 – в Первой лиге), отличился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.
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Источник:ТГ-канал Оболоні
Опубликовал: Михаил Черныш
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