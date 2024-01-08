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Гендиректор Днепра-1 Русол претендовал на аналогичную должность в Полесье
Но президент Полесья Буткевич хочет быть вовлеченным в работу клуба по полной
scdnipro1.com.ua
Генеральный директор "Днепра-1" Андрей Русол претендовал на аналогичную должность в "
Как пишет журналист Игорь Бурбас, сам специалист был заинтересован в руководящей должности с большими полномочиями.
"Русол предлагал владельцу житомирского клуба Геннадию Буткевичу просто наслаждаться футболом, в то время как трансферную политику предпочел полностью запереть на себе.
Но босс "Полесья" на это не пошел, потому что хочет быть вовлеченным в работу клуба по полной, а не только финансировать и наблюдать со стороны, " - пишет Бурбас.
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