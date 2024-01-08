Гендиректор Днепра-1 Русол претендовал на аналогичную должность в Полесье

Генеральный директор "Днепра-1" Андрей Русол претендовал на аналогичную должность в " Полесье ".

Как пишет журналист Игорь Бурбас, сам специалист был заинтересован в руководящей должности с большими полномочиями.

"Русол предлагал владельцу житомирского клуба Геннадию Буткевичу просто наслаждаться футболом, в то время как трансферную политику предпочел полностью запереть на себе.

Но босс "Полесья" на это не пошел, потому что хочет быть вовлеченным в работу клуба по полной, а не только финансировать и наблюдать со стороны, " - пишет Бурбас.