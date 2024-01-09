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Кривбасс вышел из отпуска и провел первую тренировку
Хобленко вернулся из ЛНЗ
Фото: ФК Кривбас
8 января "Кривбасс" вышел из отпуска, который длился четыре недели. После обеда после командного совещания, на котором Юрий Вернидуб поздравил футболистов с началом сборов и рассказал о ближайших планах, красно-белые занятием по пилатесу в крытом манеже клубной базы начали первый этап подготовки ко второй части сезона.
После этого лидер УПЛ поработал с мячами в квадратах. А завершил тренировку беговой работой. Со вторника начинается двухдневное углубленное медобследование. Красно-белые до 13 января будут работать в одноразовом режиме, после чего отправляются на месячный сбор в испанский Аликанте.
Пока известны имена трех спарринг-партнеров команды на Пиренеях: "Пьяст" Польша (28.01), "Виборг" Дания (10.02), "Реал Мурсия" Испания (13.02). Всего же "Кривбасс" сыграет около десяти контрольных матчей. Впоследствии будет известна информация обо всех соперниках.
Отмечается, что индивидуально с клубным тренером-реабилитологом Андреем Булычевым занимался защитник Дмитрий Семенов, который вернулся в Кривой Рог и продолжает восстановление после хирургического вмешательства. Также присоединился к криворожанам нападающий Алексей Хобленко, который первую часть сезона провел в аренде в "ЛНЗ": 11 матчей/1 гол.
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