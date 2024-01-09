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Бандура: У Миная недобор очков из-за ошибок арбитров и недостаточной реализации
Кипер - о выступлениях закарпатцев в первом круге УПЛ
Фото: ФК Минай
Экс-голкипер "Миная" Александр Бандура рассказал, как распрощался с закарпатским клубом.
- "Минай" рассчитался с вами?
- Да, все корректно. Пожали руки, остались в хороших отношениях. По зарплате, то все закрыли, все что отработал, все закрыли.
- У "Миная" всего шесть очков после пятнадцати матчей. Результат соответствует уровню игры?
- Думаю, мы недобрали очков. Очень много судейских ошибок. Мы не были очень сильными, но старались. Не так много нужно, чтобы нам помешать: где-то поставить пенальти, где-то не поставить. И вот уже разница в очках. И еще мы мало забивали. Играли неплохо, но ведь забивать голы надо.
- В этом сезоне вам было интересно? Ведь в УПЛ плотная таблица, каждая команда может обыграть каждую.
- Мне всегда интересно, потому что я люблю футбол. Всей душой люблю эту игру. Поэтому я до сих пор играю. Есть желание и здоровье есть, есть возможности. Хочется еще поиграть. Посмотрим.
- Какие у вас самые удачные игры были в этом сезоне?
- Наверное, с "Вересом" (0:0) и с "Кривбассом" (0:1).
- Вратари нередко играют дольше, чем полевые игроки. А вы еще планируете оставаться в футболе?
- Первый фактор - это здоровье. Второй - это желание. Если ты уже не имеешь мотивации играть, то зачем играть в таком возрасте? Займись уже чем-то другим. И третий фактор - это наличие клуба.
Вот я, например, имею желание, имею возможности, но не имею где играть. Смотрят на паспорт: уже 37, он старый, он ничего не может. Но чемпионат показывает, кто и что может. Видно, кто играет стабильно, а кто ошибается.
- У вас еще есть желание отыграть два-три сезона?
- Конечно, есть. Но ведь вопрос, где играть? За какие деньги. Какие задачи команда ставит.
- А если вас пригласит амбициозный клуб из Второй лиги, вы бы рассматривали такое приглашение?
- Конечно, рассматривал бы, - поделился Бандура.
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