  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ЛНЗ вышел из отпуска
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛНЗ вышел из отпуска

Премьер-лига

Подопечные Дулуба провели первую тренировку в новом году

ЛНЗ вышел из отпуска

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

8 января ЛНЗ провел первую тренировку в 2024 году. Команда собралась в Черкассах впервые после зимнего отдыха, сообщает официальный сайт черкасского клуба.

В ближайшие дни коллектив пройдет медосмотр, а 19 января отправится на учебно-тренировочные сборы в Турцию.

На юге подопечные Олега Дулуба проведут 11 спаррингов, а домой вернутся 20 февраля. Базовая дата ближайшего матча в УПЛ - 24 февраля дома против "Кривбасса".

Напомним, ЛНЗ первую часть своего дебютного чемпионата в УПЛ завершил на 10-й строчке в таблице. В активе команды 20 пунктов.

Читайте такжеКривбасс вышел из отпуска и провел первую тренировку
По теме
yellow-arrow
Защитник Шахтера летом присоединится к Вальядолиду - Источник
yellow-arrow
Чистка Оболони. Динамо и Шахтер пока молчат. Таблица трансферов клубов УПЛ
yellow-arrow
Бандура: У Миная недобор очков из-за ошибок арбитров и недостаточной реализации
ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости