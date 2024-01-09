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ЛНЗ вышел из отпуска
Подопечные Дулуба провели первую тренировку в новом году
Фото: ФК ЛНЗ
8 января ЛНЗ провел первую тренировку в 2024 году. Команда собралась в Черкассах впервые после зимнего отдыха, сообщает официальный сайт черкасского клуба.
В ближайшие дни коллектив пройдет медосмотр, а 19 января отправится на учебно-тренировочные сборы в Турцию.
На юге подопечные Олега Дулуба проведут 11 спаррингов, а домой вернутся 20 февраля. Базовая дата ближайшего матча в УПЛ - 24 февраля дома против "Кривбасса".
Напомним, ЛНЗ первую часть своего дебютного чемпионата в УПЛ завершил на 10-й строчке в таблице. В активе команды 20 пунктов.
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