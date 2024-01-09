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Оболонь сообщила об уходе полузащитника

Премьер-лига

Владислав Мухаматгалеев покинул столичный клуб

Оболонь сообщила об уходе полузащитника

Фото: ФК Оболонь

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Полузащитник Владислав Мухаматгалеев покинул "Оболонь".

Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Мухаматгалеев присоединился к "пивоварам" зимой 2023 года. В футболке "бело-зеленых" 21-летний хавбек провел 4 матча (1 - в Кубке Украины, 3 - в Первой лиге).

Ранее "Оболонь" прекратила сотрудничество с защитником.

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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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