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Оболонь сообщила об уходе полузащитника
Владислав Мухаматгалеев покинул столичный клуб
Фото: ФК Оболонь
Полузащитник Владислав Мухаматгалеев покинул "Оболонь".
Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт киевского клуба.
Мухаматгалеев присоединился к "пивоварам" зимой 2023 года. В футболке "бело-зеленых" 21-летний хавбек провел 4 матча (1 - в Кубке Украины, 3 - в Первой лиге).
Ранее "Оболонь" прекратила сотрудничество с защитником.
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Источник:ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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