Легенда Ингульца подписал контракт с Оболонью - СМИ

Бывший лидер и капитан "Ингульца" Евгений Запорожец стал игроком "Оболони". Об этом сообщает FootBoom.

Детали сделки источник не раскрывает.

Запорожец выступал за клуб из Петрово с 2014 года. За это время он провел более 200 матчей. В текущем сезоне 29-летний полузащитник отыграл 20 игр за "казаков" во всех турнирах. На его счету 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

Накануне "Оболонь" покинули защитник Дмитрий Фатеев и полузащитник Владислав Мухаматгалеев.