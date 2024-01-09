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Легенда Ингульца подписал контракт с Оболонью - СМИ

Премьер-лига

Евгений Запорожец продолжит карьеру в Киеве

Легенда Ингульца подписал контракт с Оболонью - СМИ

Фото: ФК Інгулець

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Бывший лидер и капитан "Ингульца" Евгений Запорожец стал игроком "Оболони". Об этом сообщает FootBoom.

Детали сделки источник не раскрывает.

Запорожец выступал за клуб из Петрово с 2014 года. За это время он провел более 200 матчей. В текущем сезоне 29-летний полузащитник отыграл 20 игр за "казаков" во всех турнирах. На его счету 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

Накануне "Оболонь" покинули защитник Дмитрий Фатеев и полузащитник Владислав Мухаматгалеев.

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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Алина Ерофеева
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