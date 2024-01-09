В Челси на просмотр прибыл 17-летний африканец - им интересуется Шахтер

"Шахтер" проявляет интерес к левому защитнику "Аккра Лайонс" Девида Одуро.

Впрочем, по информации источника, 17-летний ганец уже прибыл на просмотр в "Челси", где попытается произвести впечатление на тренерский штаб лондонцев.

Также на футболиста претендует испанский "Реал Сосьедад".

В текущем сезоне Одуро отыграл 15 матчей в ганской Премьер-лиги и отличился 1 забитым голом. Портал Тransfermarkt оценивает фулбека в 125 тысяч евро.