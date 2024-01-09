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В Челси на просмотр прибыл 17-летний африканец - им интересуется Шахтер
Левый защитник сейчас находится в Англии
Фото: ghanasoccernet.com
"Шахтер" проявляет интерес к левому защитнику "Аккра Лайонс" Девида Одуро.
Впрочем, по информации источника, 17-летний ганец уже прибыл на просмотр в "Челси", где попытается произвести впечатление на тренерский штаб лондонцев.
Также на футболиста претендует испанский "Реал Сосьедад".
В текущем сезоне Одуро отыграл 15 матчей в ганской Премьер-лиги и отличился 1 забитым голом. Портал Тransfermarkt оценивает фулбека в 125 тысяч евро.
???????? David Oduro (LB) begins @ChelseaFC trials today after completing fitness tests on Monday.— Gary Al-Smith (@garyalsmith) January 9, 2024
17-y-o plays for Accra Lions in Ghana PL: good close control, quick, defends well, has a decent crossing ability on him.
Also being targeted by Shakhtar, Real Sociedad. pic.twitter.com/7xNW0GuKMO
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