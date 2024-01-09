Запорожец подтвердил, что стал игроком Оболони

Полузащитник Евгений Запорожец подтвердил информацию о подписании контракта с "Оболонью".

"Сейчас буду получать экипировку. Какой номер выбрал? 50. Почему такой? 5 был занят, 55 – тоже. А 05 нельзя было взять, поэтому 50", – сказал футболист.

29-летний Запорожец на протяжении всей профессиональной карьеры, с 2015 по 2023 год, выступал за одну команду - "Ингулец". В середине декабря, по окончании контракта, он покинул петровский клуб. Всего за "казаков" хавбек провел 232 матча и забил 7 мячей.

Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.