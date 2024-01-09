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Тренер Вереса: Формула проста: как тренируемся - так играем

Премьер-лига

Ровенский клуб возобновил тренировки после отпуска

Тренер Вереса: Формула проста: как тренируемся - так играем

Фото: НК Верес

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Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал выход ровенского клуба из отпуска.

"После праздников и отдыха настроение у всех всегда хорошее. Ребята заряжены на работу. В общем, лично у меня каникул практически не было. Решал много организационных вопросов, работал над селекцией. Сегодня попросил ребят на сто процентов выкладываться на тренировках.

Формула проста: как тренируемся - так играем. Мы с первого тура должны показать болельщикам, что хотим изменить турнирную ситуацию к лучшему. Будем работать три дня в одноразовом режиме. Затем будет неделя работы в режиме двукратных тренировок", - сказал Шандрук.

Напомним, первый этап подготовки пройдет в Ровно, а 20 января "Верес" отправится на сборы в Турцию.

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Олег Шандрук Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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