Тренер Вереса: Формула проста: как тренируемся - так играем

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал выход ровенского клуба из отпуска.

"После праздников и отдыха настроение у всех всегда хорошее. Ребята заряжены на работу. В общем, лично у меня каникул практически не было. Решал много организационных вопросов, работал над селекцией. Сегодня попросил ребят на сто процентов выкладываться на тренировках.

Формула проста: как тренируемся - так играем. Мы с первого тура должны показать болельщикам, что хотим изменить турнирную ситуацию к лучшему. Будем работать три дня в одноразовом режиме. Затем будет неделя работы в режиме двукратных тренировок", - сказал Шандрук.