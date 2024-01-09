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В Днепре-1 прокомментировали информацию касательно Русола
Ранее сообщалось, что гендиректор днепрян хотел трудоустроиться в "Полесье"
Фото: СК Дніпро-1
Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал информацию в СМИ о том, что гендиректор днепровского клуба Андрей Русол претендовал на аналогичную должность в "Полесье".
"По моему мнению, Русол - это самый скромный и интеллигентный футбольный менеджер в Украине. Это атака, которая была целенаправлена именно на него. А через него на атмосферу в коллективе за неделю до зимних сборов. Русол не хочет это комментировать, считает, что не стоит привлекать внимание к таким глупостям.
Если бы Бурбас и тот, кто за ним стоит, вероятно Денисов, приняли во внимание момент, что Русол является одним из двух основателей клуба "Днепр-1" - поняли бы что глупее этого вброса сложно было что-то придумать", - сказал Фридман.
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