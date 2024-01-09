  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Днепре-1 прокомментировали информацию касательно Русола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Днепре-1 прокомментировали информацию касательно Русола

Премьер-лига

Ранее сообщалось, что гендиректор днепрян хотел трудоустроиться в "Полесье"

В Днепре-1 прокомментировали информацию касательно Русола

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал информацию в СМИ о том, что гендиректор днепровского клуба Андрей Русол претендовал на аналогичную должность в "Полесье".

"По моему мнению, Русол - это самый скромный и интеллигентный футбольный менеджер в Украине. Это атака, которая была целенаправлена именно на него. А через него на атмосферу в коллективе за неделю до зимних сборов. Русол не хочет это комментировать, считает, что не стоит привлекать внимание к таким глупостям.

Если бы Бурбас и тот, кто за ним стоит, вероятно Денисов, приняли во внимание момент, что Русол является одним из двух основателей клуба "Днепр-1" - поняли бы что глупее этого вброса сложно было что-то придумать", - сказал Фридман.

По теме
yellow-arrow
Арендованный у Металлиста защитник Днепра-1 покинул клуб. Его сватают в ЛНЗ
yellow-arrow
Ворскла подписала украинского легионера, который выбил ее из еврокубков
yellow-arrow
Тренер Вереса: Формула проста: как тренируемся - так играем
Андрей Русол Полесье (Житомир) СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
footballhub Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости