Болельщики Руха выбрали лучшего игрока команды в 2023 году

Львовский "Рух" объявил имя лучшего игрока команды в 2023 году.

В голосовании болельщиков большинство голосов (55%) получил вингер команды Илья Квасница .

20-летний Квасница обошел в опросе Богдана Слюбика (32%) и Юрия Климчука (13%).

"Очень приятно, что болельщики "желто-черных" избрали меня лучшим игроком в 2023 году. Я благодарен им за поддержку. Не ожидал, что так будет. Это доверие со стороны фанатов, и приятно, что они так оценили мою игру.

Мы все очень соскучились по футболу и это было заметно на первой тренировке. Команда сразу полностью включилась в подготовительный процесс и все работаем с полной самоотдачей. Сейчас каждый из нас постарается как можно быстрее набрать оптимальную форму на собрании, чтобы хорошо подготовиться к продлению сезона.

Первая тренировка была такой, что мы втягивались и постепенно возвращались к работе. Было немного холодно, но игрокам дали игровые упражнения и мы тоже поиграли в футбол, поэтому никто не замерз. Дальше нас ждет тяжелая физическая и тактическая подготовка", - сказал Квасница.