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Болельщики Руха выбрали лучшего игрока команды в 2023 году
Поздравления принимает Илья Квасница
Фото: ФК Рух
Львовский "Рух" объявил имя лучшего игрока команды в 2023 году.
В голосовании болельщиков большинство голосов (55%) получил вингер команды
20-летний Квасница обошел в опросе Богдана Слюбика (32%) и Юрия Климчука (13%).
"Очень приятно, что болельщики "желто-черных" избрали меня лучшим игроком в 2023 году. Я благодарен им за поддержку. Не ожидал, что так будет. Это доверие со стороны фанатов, и приятно, что они так оценили мою игру.
Мы все очень соскучились по футболу и это было заметно на первой тренировке. Команда сразу полностью включилась в подготовительный процесс и все работаем с полной самоотдачей. Сейчас каждый из нас постарается как можно быстрее набрать оптимальную форму на собрании, чтобы хорошо подготовиться к продлению сезона.
Первая тренировка была такой, что мы втягивались и постепенно возвращались к работе. Было немного холодно, но игрокам дали игровые упражнения и мы тоже поиграли в футбол, поэтому никто не замерз. Дальше нас ждет тяжелая физическая и тактическая подготовка", - сказал Квасница.
Напомним, Илья Квасница в первом полноценном сезоне на взрослом уровне уже отыграл 17 матчей в УПЛ и сейчас он самый результативный игрок "желто-черных". В частности, в активе форварда 10 результативных действий (5 голов и 5 ассистов).
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