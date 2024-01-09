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Агент Качарабы подтвердил интерес Динамо к игроку
Правда, пока что без подробностей
Фото: slavia.cz
Юрий Данченко, агент украинского защитника Тараса Качарабы, подтвердил информацию
– Можете, пожалуйста, подтвердить или опровергнуть информацию об интересе киевского "Динамо" к Тарасу Качарабе?
– Да, интерес есть, – сказал Данченко.
Качараба является воспитанником "Шахтера", однако за горняков он так и не дебютировал. В УПЛ выступал на правах аренды за "Говерлу" и "Зирку". Также защитник поиграл за рубежом за чешский "Слован".
Сейчас Тарас выступает за пражскую "Славию". В текущем сезоне украинец лишь дважды выходил на поле (1 - в чемпионате, 1 - в Кубке). В его активе также три поединка за сборную Украины.
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