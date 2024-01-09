Агент Качарабы подтвердил интерес Динамо к игроку

Юрий Данченко, агент украинского защитника Тараса Качарабы, подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны "Динамо".

– Можете, пожалуйста, подтвердить или опровергнуть информацию об интересе киевского "Динамо" к Тарасу Качарабе?

– Да, интерес есть, – сказал Данченко.

Качараба является воспитанником "Шахтера", однако за горняков он так и не дебютировал. В УПЛ выступал на правах аренды за "Говерлу" и "Зирку". Также защитник поиграл за рубежом за чешский "Слован".

Сейчас Тарас выступает за пражскую "Славию". В текущем сезоне украинец лишь дважды выходил на поле (1 - в чемпионате, 1 - в Кубке). В его активе также три поединка за сборную Украины.