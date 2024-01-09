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Агент Качарабы подтвердил интерес Динамо к игроку

Премьер-лига
Обновлено

Правда, пока что без подробностей

Агент Качарабы подтвердил интерес Динамо к игроку

Фото: slavia.cz

Новина українською

Юрий Данченко, агент украинского защитника Тараса Качарабы, подтвердил информацию об интересе к игроку со стороны "Динамо".

– Можете, пожалуйста, подтвердить или опровергнуть информацию об интересе киевского "Динамо" к Тарасу Качарабе?

– Да, интерес есть, – сказал Данченко.

Качараба является воспитанником "Шахтера", однако за горняков он так и не дебютировал. В УПЛ выступал на правах аренды за "Говерлу" и "Зирку". Также защитник поиграл за рубежом за чешский "Слован".

Сейчас Тарас выступает за пражскую "Славию". В текущем сезоне украинец лишь дважды выходил на поле (1 - в чемпионате, 1 - в Кубке). В его активе также три поединка за сборную Украины.

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Тарас Качараба Динамо (Киев)
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1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
09.01.2024 в 19:47
Його рівень Говерла,що в тому Дир-намі курять.Чи Суркіс опять в казино все спустив?
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
09.01.2024 в 19:47
Його рівень Говерла,що в тому Дир-намі курять.Чи Суркіс опять в казино все спустив?
Ответить
0
0

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