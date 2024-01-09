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Тренер Зари: Некоторые игроки немного переоценивают себя, думают что они заслуживают нечто большее

Премьер-лига
Обновлено

С продлением контрактов игроков у Зари традиционно не все гладко

Тренер Зари: Некоторые игроки немного переоценивают себя, думают что они заслуживают нечто большее

Фото: пресслужби ФК "Зоря"

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера луганской "Зари" Юрий Коваль рассказал о том, как команда планирует проводить зимнюю трансферную кампанию.

– Как будет решаться вопрос с футболистами, у которых остается полгода действующего контракта с "Зарей"?

– Разговоры с футболистами продолжаются. Проблема состоит в том, что игроки немного переоценивают себя. Им кажется, что они заслуживают нечто большее. В этом плане "Заре" точно нечего переживать.

– Учитывая, что крайне сложно будет пробиться в еврокубки, это будет побуждать к трансферам на выход?

– Трамплин футболистов и тренерского состава "Зари" очень высок. Я думаю, что нет сегодня футболистов, которых нельзя заменить.

– Какие позиции в "Заре" нуждаются в усилении?

– Будет неэтично с моей стороны это озвучивать. Те футболисты, которые есть сейчас, очень квалифицированы. Есть травмы, усталость, куча случайностей.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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