Тренер Зари: Некоторые игроки немного переоценивают себя, думают что они заслуживают нечто большее

Исполняющий обязанности главного тренера луганской " Зари " Юрий Коваль рассказал о том, как команда планирует проводить зимнюю трансферную кампанию.

– Как будет решаться вопрос с футболистами, у которых остается полгода действующего контракта с "Зарей"?

– Разговоры с футболистами продолжаются. Проблема состоит в том, что игроки немного переоценивают себя. Им кажется, что они заслуживают нечто большее. В этом плане "Заре" точно нечего переживать.

– Учитывая, что крайне сложно будет пробиться в еврокубки, это будет побуждать к трансферам на выход?

– Трамплин футболистов и тренерского состава "Зари" очень высок. Я думаю, что нет сегодня футболистов, которых нельзя заменить.

– Какие позиции в "Заре" нуждаются в усилении?

– Будет неэтично с моей стороны это озвучивать. Те футболисты, которые есть сейчас, очень квалифицированы. Есть травмы, усталость, куча случайностей.