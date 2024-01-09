Танчик: Скоростные качества помогает мне сохранить шоколад, который очень люблю

Хавбек " Днепра-1 " Владимир Танчик рассказал о своем прогрессе в нынешнем сезоне.

– Как вам в роли "джокера"? Комфортно ли входить в игру по ходу матча или лучше с первых минут?

– Конечно, хочется выходить с первых минут в основе, но даже если выхожу на замену, я настроен помогать команде и отдавать все силы.

- В матче 15-го тура вы наконец-то отличились забитым мячом за "Днепр-1" в УПЛ. Был ли этот момент для вас важен? Можно ли разделить игру здесь на "до" и "после"?

– Конечно, этот гол был очень важным. Первая игра после травмы и забитый гол помог мне вернуть уверенность. Я не разделяю игру на "до" и "после".

– В этом сезоне вы впервые играли как центрфорвард. Насколько легко адаптироваться к тому, что один матч играете правого защитника, а в следующем – форварда? И на какой позиции вам удобнее играть?

– Для меня такая ситуация является нормой. Не вижу никаких проблем. Конечно мне сложнее полностью раскрыться в игре, потому что моя родная позиция прав хав.

– У вас одна из лучших скоростей в команде, как вам удается сохранить за собой скоростные качества?

– Скоростные качества помогает мне сохранить шоколад, который очень люблю (улыбается), но и регулярные тренировки скоростных качеств я тоже люблю.