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Агент Азарова: Работаем, чтобы Иракли перешел в большую команду
Агент игрока говорит, что общался с представителями Ювентуса и Наполи
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Агент грузинского защитника "
"Мы работаем, чтобы Иракли перешел в большую команду. Он перейдет через некоторое время. Я вижу его будущее в лучших командах и лучших лигах.
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Не могу скрыть это, я схожу с ума от Азарова. Я говорил об этом с президентом "Наполи" Де Лаурентисом, с "Ювентусом" и другими, но это не был конкретный разговор", – сказал агент.
Напомним, что в текущем сезоне 21-летний защитник провел за "Шахтер" 17 матчей, в которых отдал 2 ассиста.
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