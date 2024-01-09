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Агент Азарова: Работаем, чтобы Иракли перешел в большую команду

Премьер-лига

Агент игрока говорит, что общался с представителями Ювентуса и Наполи

Агент Азарова: Работаем, чтобы Иракли перешел в большую команду

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Агент грузинского защитника "Шахтера" Иракли Азарова Мамука Джугели рассказал о том, что работает над переходом своего клиента в другой клуб.

"Мы работаем, чтобы Иракли перешел в большую команду. Он перейдет через некоторое время. Я вижу его будущее в лучших командах и лучших лигах.

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Не могу скрыть это, я схожу с ума от Азарова. Я говорил об этом с президентом "Наполи" Де Лаурентисом, с "Ювентусом" и другими, но это не был конкретный разговор", – сказал агент.

Напомним, что в текущем сезоне 21-летний защитник провел за "Шахтер" 17 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

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Шахтер (Донецк) Иракли Азаров
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Источник:
Sport del Sud Подробнее на ua.tribuna.com: https://ua.tribuna.com/football/1000000122110-agent-azarova-rabotaem-chto-irakli-pereshel-v-bolshuyu-k/?utm_source=copy
Опубликовал: Михаил Черныш
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