Агент Азарова: Работаем, чтобы Иракли перешел в большую команду

Агент грузинского защитника " Шахтера " Иракли Азарова Мамука Джугели рассказал о том, что работает над переходом своего клиента в другой клуб.

"Мы работаем, чтобы Иракли перешел в большую команду. Он перейдет через некоторое время. Я вижу его будущее в лучших командах и лучших лигах.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Не могу скрыть это, я схожу с ума от Азарова. Я говорил об этом с президентом "Наполи" Де Лаурентисом, с "Ювентусом" и другими, но это не был конкретный разговор", – сказал агент.

Напомним, что в текущем сезоне 21-летний защитник провел за "Шахтер" 17 матчей, в которых отдал 2 ассиста.