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Колос интересуется форвардом сборной Литвы

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Гитис Паулаускас сейчас играет в Албании

Колос интересуется форвардом сборной Литвы

фото из свободных источников

Новина українською

"Колос" интересуется форвардом сборной Литвы и албанской "Эгнатии" Гитисом Паулаускасом.

Как сообщает Sport Arena, футболист входит в трансферные планы ковалевского клуба.

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24-летний Гитис – форвард таранного типа с ростом 196 сантиметров. В Литве он выступал за "Витис" (Вильнюс) и "Ритеряй" (88 матчей, 18 голов, 6 ассистов). За последний год выступает за КФ "Эгнатия" – 47 поединков, шесть забитых мячей, пять результативных передач.

Также Паулаускас - основной форвард сборной Литвы, за которую забил дважды (оба раза - в отборе Евро-2024) в десяти встречах.

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Колос (Ковалевка)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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