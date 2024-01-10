" Колос " интересуется форвардом сборной Литвы и албанской "Эгнатии" Гитисом Паулаускасом.

Как сообщает Sport Arena, футболист входит в трансферные планы ковалевского клуба.

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24-летний Гитис – форвард таранного типа с ростом 196 сантиметров. В Литве он выступал за "Витис" (Вильнюс) и "Ритеряй" (88 матчей, 18 голов, 6 ассистов). За последний год выступает за КФ "Эгнатия" – 47 поединков, шесть забитых мячей, пять результативных передач.

Также Паулаускас - основной форвард сборной Литвы, за которую забил дважды (оба раза - в отборе Евро-2024) в десяти встречах.