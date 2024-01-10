Кривбасс договорился о трансфере вингера Александрии

Экс-хавбек "Миная" Егор Твердохлеб подписал контракт с " Кривбассом ". По данным ТаТоТаке, соглашение сторон рассчитано на 4 года.

Также источник пишет о том, что криворожский клуб продолжает работу на трансферном рынке. Следующим новичком команды Юрия Вернидуба должен стать вингер "Александрии" Артур Микитишин. О его трансфере также скоро будет объявлено официально.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что в сезоне 2022/23 Артур уже играл за "Кривбасс" на правах аренды.

20-летний Микитишин в текущем сезоне УПЛ провел 5 матчей, в которых отдал 1 асист.