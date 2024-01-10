Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс договорился о трансфере вингера Александрии
Стала известна следующая трансферная цель криворожцев после Твердохлеба
Фото: ФК Кривбас
Экс-хавбек "Миная" Егор Твердохлеб подписал контракт с "
Также источник пишет о том, что криворожский клуб продолжает работу на трансферном рынке. Следующим новичком команды Юрия Вернидуба должен стать вингер "Александрии" Артур Микитишин. О его трансфере также скоро будет объявлено официально.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отметим, что в сезоне 2022/23 Артур уже играл за "Кривбасс" на правах аренды.
20-летний Микитишин в текущем сезоне УПЛ провел 5 матчей, в которых отдал 1 асист.
Популярное сейчас
- Санья: Зинченко просто стал козлом отпущения в этом сезоне - это позор
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
- "Глупее этого вброса сложно было что-то придумать". В Днепре-1 прокомментировали информацию касательно Русола
- Чоботенко: 23 февраля 2022 года нас собрал Маркевич и сказал: Это фигня, не верьте. Все будет хорошо
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Комментарии 1