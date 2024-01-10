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Кривбасс договорился о трансфере вингера Александрии

Премьер-лига

Стала известна следующая трансферная цель криворожцев после Твердохлеба

Кривбасс договорился о трансфере вингера Александрии

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Экс-хавбек "Миная" Егор Твердохлеб подписал контракт с "Кривбассом". По данным ТаТоТаке, соглашение сторон рассчитано на 4 года.

Также источник пишет о том, что криворожский клуб продолжает работу на трансферном рынке. Следующим новичком команды Юрия Вернидуба должен стать вингер "Александрии" Артур Микитишин. О его трансфере также скоро будет объявлено официально.

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Отметим, что в сезоне 2022/23 Артур уже играл за "Кривбасс" на правах аренды.

20-летний Микитишин в текущем сезоне УПЛ провел 5 матчей, в которых отдал 1 асист.

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Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Артур Микитишин
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Бapceлиниyс
10.01.2024 в 01:21
Абсолютно бестолковый игрок. Дурь несусветная.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
10.01.2024 в 01:21
Абсолютно бестолковый игрок. Дурь несусветная.
Ответить
0
0

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