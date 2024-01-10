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Ворскла назвала соперников на зимнем сборе в Турции
Еще два спарринг-партнера уточняются
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Стали известны спарринг-партнеры "Ворсклы" во время проведения зимнего учебно-тренировочного сбора в Турции.
Первую встречу в 2024-м году команда Сергея Долганского проведет уже 14-го января с азербайджанским "Сабахом". Всего "бело-зеленые" запланировали восемь матчей.
- 14 января Ворскла — Сабах (Азербайджан)
- 18 января Ворскла — Кайсар (Казахстан)
- 22 января Ворскла — Лаппи (Косово)
- 30 января Ворскла — Насаф (Узбекистан)
- 02 февраля Ворскла — Термалика (Польша)
- 10 февраля Ворскла — Гангвон (Южная Корея)
Сейчас в графике команды есть два окна, 6-го и 15-го февраля. Соперники полтавского клуба уточняются.
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Источник:ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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