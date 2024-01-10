Ворскла назвала соперников на зимнем сборе в Турции

Стали известны спарринг-партнеры "Ворсклы" во время проведения зимнего учебно-тренировочного сбора в Турции.

Первую встречу в 2024-м году команда Сергея Долганского проведет уже 14-го января с азербайджанским "Сабахом". Всего "бело-зеленые" запланировали восемь матчей.

14 января Ворскла — Сабах (Азербайджан)

18 января Ворскла — Кайсар (Казахстан)

22 января Ворскла — Лаппи (Косово)

30 января Ворскла — Насаф (Узбекистан)

02 февраля Ворскла — Термалика (Польша)

10 февраля Ворскла — Гангвон (Южная Корея)

Сейчас в графике команды есть два окна, 6-го и 15-го февраля. Соперники полтавского клуба уточняются.