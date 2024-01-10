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Ворскла назвала соперников на зимнем сборе в Турции

Премьер-лига

Еще два спарринг-партнера уточняются

Ворскла назвала соперников на зимнем сборе в Турции

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Стали известны спарринг-партнеры "Ворсклы" во время проведения зимнего учебно-тренировочного сбора в Турции.

Первую встречу в 2024-м году команда Сергея Долганского проведет уже 14-го января с азербайджанским "Сабахом". Всего "бело-зеленые" запланировали восемь матчей.

  • 14 января Ворскла — Сабах (Азербайджан)
  • 18 января Ворскла — Кайсар (Казахстан)
  • 22 января Ворскла — Лаппи (Косово)
  • 30 января Ворскла — Насаф (Узбекистан)
  • 02 февраля Ворскла — Термалика (Польша)
  • 10 февраля Ворскла — Гангвон (Южная Корея)

Сейчас в графике команды есть два окна, 6-го и 15-го февраля. Соперники полтавского клуба уточняются.

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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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