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Вишняк: Проведем двухнедельный сбор в Ковалевке, а затем вылетим в Турцию

Премьер-лига

Ковалевская команда запланировала 6 спаррингов

Вишняк: Проведем двухнедельный сбор в Ковалевке, а затем вылетим в Турцию

Фото: ФК Колос

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Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал о подготовке команды к весенней части сезона.

"10 января мы собираемся. Ребята пройдут медосмотр в течение трех дней. Затем у нас запланирован двухнедельный сбор в Ковалевке, где футболисты будут проводить по две тренировки в день.

Возможно, мы дома проведем один спарринг. А уже 27-го января мы вылетим в Турцию, где и проведем основной этап подготовки ко второй части чемпионата Украины. В Турции мы запланировали провести шесть спаррингов", - отметил Вишняк.

"Колос" занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
SportArena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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