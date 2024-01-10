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Вишняк: Проведем двухнедельный сбор в Ковалевке, а затем вылетим в Турцию
Ковалевская команда запланировала 6 спаррингов
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал о подготовке команды к весенней части сезона.
"10 января мы собираемся. Ребята пройдут медосмотр в течение трех дней. Затем у нас запланирован двухнедельный сбор в Ковалевке, где футболисты будут проводить по две тренировки в день.
Возможно, мы дома проведем один спарринг. А уже 27-го января мы вылетим в Турцию, где и проведем основной этап подготовки ко второй части чемпионата Украины. В Турции мы запланировали провести шесть спаррингов", - отметил Вишняк.
"Колос" занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ.
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