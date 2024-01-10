Вишняк: Проведем двухнедельный сбор в Ковалевке, а затем вылетим в Турцию

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал о подготовке команды к весенней части сезона.

"10 января мы собираемся. Ребята пройдут медосмотр в течение трех дней. Затем у нас запланирован двухнедельный сбор в Ковалевке, где футболисты будут проводить по две тренировки в день.

Возможно, мы дома проведем один спарринг. А уже 27-го января мы вылетим в Турцию, где и проведем основной этап подготовки ко второй части чемпионата Украины. В Турции мы запланировали провести шесть спаррингов", - отметил Вишняк.