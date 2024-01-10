Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 назвал лучшего игрока первой половины сезона
Выбор болельщиков
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Металлист 1925" подвел итоги голосования за лучшего игрока в первой части сезона 2023/24.
Болельщики харьковчан выбрали полузащитника Владислава Дмитренко. За него отдали свои 30,60% респондентов. На счету 24-летнего хавбека 4 гола в 14 матчах.
Вторая строчка у голкипера Олега Мозиля (14,40% голосов), а третье место занял защитник Никита Безулый (11,70% голосов).
Напомним, осеннюю часть сезона "Металлист 1925" завершил на 12-м месте. В активе команды 15 зачетных пунктов.
Популярное сейчас
- Провал Челси и Мудрика, Динамо нашло защитника, Ворскла подписала бомбардира. Главные новости за 9 января
- Кривбасс договорился о трансфере вингера Александрии
- Мудрик получил одни из худших оценок в составе Челси за матч с Мидлсбро
- Вратарь Динамо сделал предложение своей возлюбленной
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО