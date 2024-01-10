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Металлист 1925 назвал лучшего игрока первой половины сезона

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Металлист 1925 назвал лучшего игрока первой половины сезона

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Металлист 1925" подвел итоги голосования за лучшего игрока в первой части сезона 2023/24.

Болельщики харьковчан выбрали полузащитника Владислава Дмитренко. За него отдали свои 30,60% респондентов. На счету 24-летнего хавбека 4 гола в 14 матчах.

Вторая строчка у голкипера Олега Мозиля (14,40% голосов), а третье место занял защитник Никита Безулый (11,70% голосов).

Напомним, осеннюю часть сезона "Металлист 1925" завершил на 12-м месте. В активе команды 15 зачетных пунктов.

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Владислав Дмитренко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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