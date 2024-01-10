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Официально. Лидер Миная стал игроком Кривбасса

Премьер-лига
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Егор Твердохлеб сменил клубную прописку

Официально. Лидер Миная стал игроком Кривбасса

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" представил первого новичка в зимнее межсезонье. Ряды криворожцев пополнил полузащитник "Миная" Егор Твердохлеб.

23-летний хавбек подписал контракт сроком на 4 года. В Кривом Роге он будет выступать под номером 47.

Сумма трансфера не разглашается.

Свой футбольный путь Твердохлеб начал в местной команде - "Олимп". Затем была вышгородская "Чайка", Академия киевского "Динамо" (3 матча), "Атлет" и "Горняк-Спорт".

Предыдущим его клубом был "Минай", за который он выступал с лета 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай Егор Твердохлеб
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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