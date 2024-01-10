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Оболонь объявила о подписании легенды Ингульца

Премьер-лига

Футболист присоединился к киевскому клубу

Оболонь объявила о подписании легенды Ингульца

Фото: ФК Оболонь

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Полузащитник Евгений Запорожец подписал контракт с "Оболонью", сообщает официальный сайт "бело-зеленых".

Срок действия соглашения не афишируется. Игрок будет выступать за "пивоваров" под 50-м номером.

29-летний Запорожец на протяжении всей профессиональной карьеры, с 2015 по 2023 год, выступал за одну команду - "Ингулец". В середине декабря, по окончании контракта, он покинул петровский клуб. Всего за "казаков" хавбек провел 232 матча и забил 7 мячей.

Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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Оболонь (Киев) Евгений Запорожец
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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