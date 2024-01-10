Оболонь объявила о подписании легенды Ингульца

Полузащитник Евгений Запорожец подписал контракт с "Оболонью", сообщает официальный сайт "бело-зеленых".

Срок действия соглашения не афишируется. Игрок будет выступать за "пивоваров" под 50-м номером.

29-летний Запорожец на протяжении всей профессиональной карьеры, с 2015 по 2023 год, выступал за одну команду - "Ингулец". В середине декабря, по окончании контракта, он покинул петровский клуб. Всего за "казаков" хавбек провел 232 матча и забил 7 мячей.

Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.