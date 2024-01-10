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"Не было никаких сомнений". Твердохлеб прокомментировал свой переход в Кривбасс

Премьер-лига

Полузащитник перебрался в Кривой Рог

"Не было никаких сомнений". Твердохлеб прокомментировал свой переход в Кривбасс

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник Егор Твердохлеб прокомментировал свой переход в "Кривбасс" из "Миная".

"Счастлив стать частью красно-белой семьи. "Кривбасс" прогрессирует и ведет борьбу за самые высокие места, поэтому не было никаких сомнений относительно переезда в Кривой Рог", - цитирует игрока официальный сайт криворожан.

Напомним, 23-летний хавбек подписал 4-х летний контракт с криворожским клубом.

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Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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