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"Не было никаких сомнений". Твердохлеб прокомментировал свой переход в Кривбасс
Полузащитник перебрался в Кривой Рог
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник Егор Твердохлеб прокомментировал свой переход в "Кривбасс" из "Миная".
"Счастлив стать частью красно-белой семьи. "Кривбасс" прогрессирует и ведет борьбу за самые высокие места, поэтому не было никаких сомнений относительно переезда в Кривой Рог", - цитирует игрока официальный сайт криворожан.
Напомним, 23-летний хавбек подписал 4-х летний контракт с криворожским клубом.
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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