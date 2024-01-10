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Стало известно, когда Днепр-1 отправится на сборы в Турцию
Отпуск у команды закончится на следующей неделе
Фото: СК Дніпро-1
Отпуск у футболистов "Днепра-1" закончится 15 января, сообщает Sport.ua. В этот день команда Юрия Максимова впервые в новом году соберется вместе.
На 20 января запланирован вылет "спортклубовцев" на учебно-тренировочные сборы в Турцию. Сборов будет два, с небольшой паузой между ними. Ориентировочное количество спаррингов за границей — шесть-семь.
"Днепр-1" занимает второе место в УПЛ, набрав 34 очка в 17 матчах. В первом официальном матче 2024 года команда примет "Минай" (базовая дата 18-го тура — 24 февраля).
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