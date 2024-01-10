  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, когда Днепр-1 отправится на сборы в Турцию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, когда Днепр-1 отправится на сборы в Турцию

Премьер-лига

Отпуск у команды закончится на следующей неделе

Стало известно, когда Днепр-1 отправится на сборы в Турцию

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Отпуск у футболистов "Днепра-1" закончится 15 января, сообщает Sport.ua. В этот день команда Юрия Максимова впервые в новом году соберется вместе.

Читайте такжеОфициально. ЛНЗ подписал бывшего защитника Днепра-1

На 20 января запланирован вылет "спортклубовцев" на учебно-тренировочные сборы в Турцию. Сборов будет два, с небольшой паузой между ними. Ориентировочное количество спаррингов за границей — шесть-семь.

"Днепр-1" занимает второе место в УПЛ, набрав 34 очка в 17 матчах. В первом официальном матче 2024 года команда примет "Минай" (базовая дата 18-го тура — 24 февраля).

По теме
yellow-arrow
Динамо подпишет защитника Черноморца
yellow-arrow
Александрия объявила о подписании эквадорского полузащитника
yellow-arrow
Шахтер и еще два клуба УПЛ проявляют интерес к хавбеку сборной Грузии
СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости