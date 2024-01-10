Александрия объявила о подписании эквадорского полузащитника

"Александрия" объявила о подписании контракта с эквадорским полузащитником Хулио Сантосом Марсело Мадисоном.

Соглашение рассчитано на 2,5 года - до 31 мая 2026 года.

Мадисон родился 10 октября 1997 года в городе Пирампиро (Эквадор). Выступал за клубы "Депортиво" (Кито), "Индепендьенте дель Валле", "Эль Насьоналя", "Клан Жувенил" и "Депортиво Эль Насьональ".

В общей сложности, в 55 матчах за разные клубы забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

В футболке "горожан" будет играть под номером 38.

К слову, в "Александрии" выступает еще один эквадорец, защитник Хосе Эрнандес.