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Александрия объявила о подписании эквадорского полузащитника

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Александрия объявила о подписании эквадорского полузащитника

Фото: ФК Олександрія

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"Александрия" объявила о подписании контракта с эквадорским полузащитником Хулио Сантосом Марсело Мадисоном.

Соглашение рассчитано на 2,5 года - до 31 мая 2026 года.

Мадисон родился 10 октября 1997 года в городе Пирампиро (Эквадор). Выступал за клубы "Депортиво" (Кито), "Индепендьенте дель Валле", "Эль Насьоналя", "Клан Жувенил" и "Депортиво Эль Насьональ".

В общей сложности, в 55 матчах за разные клубы забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

В футболке "горожан" будет играть под номером 38.

К слову, в "Александрии" выступает еще один эквадорец, защитник Хосе Эрнандес.

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ФК Александрия
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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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