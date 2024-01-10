Динамо подпишет защитника Черноморца

Сегодня, 10 января полузащитник "Черноморца" Максим Брагару подписал контракт с "Динамо". Об этом утверждает ТаТоТаке.

21-летний хавбек доиграет сезон в одесском клубе, после чего станет полноправным игроком киевлян. По информации источника, соглашение подписано по схеме 4+1.

Брагару – воспитанник "Черноморца". В текущем сезоне он провел за "моряков" 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 ассистами. Его контракт с одесситами заканчивается 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

К слову, накануне "Динамо" в своем клубном Telegram-канале анонсировало подписание первого зимнего новичка. Пресс-служба "бело-синих" опубликовала силуэт футболиста с подписью: "Who`s coming?".