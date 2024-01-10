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Хавбек Зари рассказал о сроках возвращения после травмы

Премьер-лига

У футболиста была травма голеностопа

Хавбек Зари рассказал о сроках возвращения после травмы

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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Полузащитник "Зари" Викентий Волошин рассказал о своем восстановлении после повреждения.

"У меня была травма голеностопа. Уже провел качественное восстановление, поэтому к первым тренировкам на зимних сборах буду полностью готов.

Надо будет очень хорошо поработать зимой, чтобы вернуть те высокие позиции, на которых должна быть "Заря", — сказал хавбек в комментарии клубной пресс-службы.

Волошин играет в "Заре" на правах аренды из "Динамо". В первой части сезона хавбек провел 13 матчей за луганчан во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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