Хавбек Зари рассказал о сроках возвращения после травмы

Полузащитник "Зари" Викентий Волошин рассказал о своем восстановлении после повреждения.

"У меня была травма голеностопа. Уже провел качественное восстановление, поэтому к первым тренировкам на зимних сборах буду полностью готов.

Надо будет очень хорошо поработать зимой, чтобы вернуть те высокие позиции, на которых должна быть "Заря", — сказал хавбек в комментарии клубной пресс-службы.