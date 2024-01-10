  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Твердохлеб: Вернидуб дал мне уверенность, что рассчитывает на меня
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Твердохлеб: Вернидуб дал мне уверенность, что рассчитывает на меня

Премьер-лига

"Кривбасс" интересовался игроком еще летом

Твердохлеб: Вернидуб дал мне уверенность, что рассчитывает на меня

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Новичок "Кривбасса" Егор Твердохлеб поделился своими впечатлениями от перехода в криворожский клуб.

"Я очень счастлив оказаться в криворожской семье. Я наполнен положительными эмоциями, чтобы дальше работать и достигать поставленных задач и целей, которые стоят перед клубом.

Об интересе я еще знал летом, поэтому надеялся, что смогу летом перейти, но так сложилось, что я остался в "Минае" еще на полгода. Ждал, когда уже будет подписания.

С Юрием Николаевичем несколько раз разговаривал, поэтому мы были на связи. Он дал мне уверенность, что он на меня рассчитывает и чтобы я чувствовал себя комфортно и отдавался на тренировках и на игре. Возможно, это и сыграло ключевую роль в том, что я здесь оказался.

Команда очень качественные результаты показала. Надеюсь, мы сможем во втором круге выступить не хуже, а возможно и лучше, чтобы занять те места, которые стоят перед клубом.

Это очень большая ответственность - быть в этой команде. Надеюсь, я оправдаю надежды. Будем доказывать это на футбольном поле и достигать положительных результатов", - сказал Твердохлеб.

Напомним, 23-летний хавбек подписал 4-летний контракт с криворожским клубом.

По теме
yellow-arrow
Один из лидеров Ворсклы покинул клуб - его ждут в Металлисте 1925
yellow-arrow
Полузащитник Максим Грисьо - игрок ФК Оболонь
yellow-arrow
Кривбасс, Александрия и Оболонь шатают рынок, Динамо интригует. Таблица трансферов клубов УПЛ
Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости