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Твердохлеб: Вернидуб дал мне уверенность, что рассчитывает на меня
"Кривбасс" интересовался игроком еще летом
Фото: ФК Кривбас
Новичок "Кривбасса" Егор Твердохлеб поделился своими впечатлениями от перехода в криворожский клуб.
"Я очень счастлив оказаться в криворожской семье. Я наполнен положительными эмоциями, чтобы дальше работать и достигать поставленных задач и целей, которые стоят перед клубом.
Об интересе я еще знал летом, поэтому надеялся, что смогу летом перейти, но так сложилось, что я остался в "Минае" еще на полгода. Ждал, когда уже будет подписания.
С Юрием Николаевичем несколько раз разговаривал, поэтому мы были на связи. Он дал мне уверенность, что он на меня рассчитывает и чтобы я чувствовал себя комфортно и отдавался на тренировках и на игре. Возможно, это и сыграло ключевую роль в том, что я здесь оказался.
Команда очень качественные результаты показала. Надеюсь, мы сможем во втором круге выступить не хуже, а возможно и лучше, чтобы занять те места, которые стоят перед клубом.
Это очень большая ответственность - быть в этой команде. Надеюсь, я оправдаю надежды. Будем доказывать это на футбольном поле и достигать положительных результатов", - сказал Твердохлеб.
Напомним, 23-летний хавбек подписал 4-летний контракт с криворожским клубом.
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