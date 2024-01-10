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Полесье вышло из отпуска. Команда проведет сборы в Испании
Легионеры присоединятся к команде уже в Испании
instagram.com/fcpolissya
9 января
Уже через несколько дней команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Испанию, где сыграет несколько контрольных поединков.
Отмечается, что команда приступила к работе в полном составе – в общей группе с нагрузкой работают Александр Назаренко и Евгений Морозко. В Испании к команде присоединятся легионеры "Полесья".
Напомним, что "Полесье" по итогам осенней части УПЛ занимает 3-е место, имея в активе 23 балла.
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