Полесье вышло из отпуска. Команда проведет сборы в Испании

9 января ФК "Полесье" вышел из отпуска – команда провела первую тренировку в спортивном зале.

Уже через несколько дней команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Испанию, где сыграет несколько контрольных поединков.

Отмечается, что команда приступила к работе в полном составе – в общей группе с нагрузкой работают Александр Назаренко и Евгений Морозко. В Испании к команде присоединятся легионеры "Полесья".

Напомним, что "Полесье" по итогам осенней части УПЛ занимает 3-е место, имея в активе 23 балла.