  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье вышло из отпуска. Команда проведет сборы в Испании
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье вышло из отпуска. Команда проведет сборы в Испании

Премьер-лига
Обновлено

Легионеры присоединятся к команде уже в Испании

Полесье вышло из отпуска. Команда проведет сборы в Испании

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

9 января ФК "Полесье" вышел из отпуска – команда провела первую тренировку в спортивном зале.

Уже через несколько дней команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Испанию, где сыграет несколько контрольных поединков.

Отмечается, что команда приступила к работе в полном составе – в общей группе с нагрузкой работают Александр Назаренко и Евгений Морозко. В Испании к команде присоединятся легионеры "Полесья".

Напомним, что "Полесье" по итогам осенней части УПЛ занимает 3-е место, имея в активе 23 балла.

По теме
yellow-arrow
Денисов: Рекомендую Фридману не заниматься глупостями в отношении Полесья, а заниматься делами по развитию Днепра-1
yellow-arrow
Максим Брагару тренируется с Черноморцем, команда готовится к первому зимнему спаррингу
yellow-arrow
Один из лидеров Ворсклы покинул клуб - его ждут в Металлисте 1925
Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости